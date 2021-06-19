عاجل

اوغلو: بعض الليبيين يصفون الأتراك بالغزاة متناسين بأن هناك مدن كاملة من أصول ترك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اوغلو: بعض الليبيين يصفون الأتراك بالغزاة متناسين بأن هناك مدن كاملة من أصول تركية كـ #مصراتة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا تركي يا نجس اي ليبيين من اصول تركية لا يعنى انهم اتراك هم ليبيين ولا علاقة لهم بتركيا يا تركي يا نجس على تركيا البقاء في اسيا هذه افريقيا ولا مكان لتركيا العلمانية الفاسقة الفاسدة في ليبيا ولا في افريقيا يا تركي يا نجس

    رد

  • Take them with you and they will serve as key & faithful disciples to AlShayTan AlGheryani
    The current Libyan state (a failed state) can not afford or allow traitors, MIT agents and else ya Haqeer
    Turks = destruction and blood =ISIS

    رد