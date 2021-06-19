اوغلو: بعض الليبيين يصفون الأتراك بالغزاة متناسين بأن هناك مدن كاملة من أصول ترك

اوغلو: بعض الليبيين يصفون الأتراك بالغزاة متناسين بأن هناك مدن كاملة من أصول تركية كـ #مصراتة. #ليبيا #المرصد
اوغلو: بعض الليبيين يصفون الأتراك بالغزاة متناسين بأن هناك مدن كاملة من أصول تركية كـ #مصراتة. #ليبيا #المرصد
يا تركي يا نجس اي ليبيين من اصول تركية لا يعنى انهم اتراك هم ليبيين ولا علاقة لهم بتركيا يا تركي يا نجس على تركيا البقاء في اسيا هذه افريقيا ولا مكان لتركيا العلمانية الفاسقة الفاسدة في ليبيا ولا في افريقيا يا تركي يا نجس
Take them with you and they will serve as key & faithful disciples to AlShayTan AlGheryani
The current Libyan state (a failed state) can not afford or allow traitors, MIT agents and else ya Haqeer
Turks = destruction and blood =ISIS
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