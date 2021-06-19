عاجل > حزب العدالة والبناء يختار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عماد البناني رئيسًا للحزب خلفًا لمحمد صوان. #ليبيا #المرصد
عاجل > حزب العدالة والبناء يختار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عماد البناني رئيسًا للحزب خلفًا لمحمد صوان. #ليبيا #المرصد
اللهم اكفنا شر كل ذي شر.اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم.اللهم ارنا فيهم قوتك وعجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك في شيئ
خروف مكان خروف من حريم السلطان خوان الاوطان طز فيهم جميعا . فالازهر الشريف بمصر وهيئة كبار العلماء بالسعودية افتيا بحرمة الانضمام الى عصاية الاخوان الارهابية .
فحزب الشيطان لن يخدع احد فكلهم كلاب النار الاشرار صوان مثل البنانى خروف ثانى وثانى
السيرة الهباب لاحد كلاب الاخوان رئيس حزب العمالة والغباء الجديد كلام مفيد لتعرفوا غباوة الاخوان فى اختيارهم
ويبرر زيادة فرص «البناني» في الفوز بالمنصب، وقوف قيادات إخوانية متشددة خلفه، وعلى رأسهم الصادق الغرياني، وعلي الصلابي، المقيمين بتركيا، ويهندسان الانتخابات المرتقبة والتمهيد لها من هناك.
وتتناول وسائل الإعلام الليبية، سيرة البناني، بأنه النقيض للرئيس الحالي، محمد صوان، الذي كان قد ساهم في تحجيم تدخلات الجماعة في شؤون الحزب، منذ توليه رئاسته الدورة قبل الماضية في 2012، بحسب الإعلام الليبيي.
من هم؟
اسمه بالكامل، عماد عبداللطيف البناني، مواليد بنغازي عام 1960، ويعد أحد مؤسسي جماعة الإخوان في مكان مولده، وعمل في بداية مشواره مهندس طيران لفترة وجيزة، قبل أن يغادر البلاد سنة 1995 ويستقر به المقام فى زيورخ السويسرية.
وفي سجلات الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس السابق، معمر القذافي، فيعد البناني أحد أنشط رموز التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأبرز الشخصيات الإخوانية الموجودة في أوروبا.
ووفقًا لتقارير راصدة لتحركاته فهو على ارتباط بـ الإخواني المصري، وأحد رجال أعمال الجماعة، يوسف ندا، كما أن لنجله شركة «لورد إنرجي» المرتبطة بشراكة مع شركة «جليكنور» القطرية السويسرية صاحبة عقد تسويق النفط الليبي، وطالب مجلس النواب بإلغاء التعاقدات معها.
وعقب سقوط حكم معمر القذافي في ليبيا، كان لــ«البناني» حضور قوي داخل ليبيا، إذ ساهم من يعرف بـ«دينامو الإخوان في أوروبا»، في وضع خطة تعيد جماعة الإخوان إلى المشهد، وتجهزها للعمل في المشهد السياسي الذي أصبح مفتوحًا أمام جماعات الإسلام الحركي.
ويشار إلى أن هذه الخطة أُعلن عنها بمؤتمر حظى باهتمام قناة «الجزيرة» القطرية، تحت عنوان «العهد الجديد»، وعلى خلفية هذه الخطوات كانت مشاركة «البناني» في تأسيس حزب سياسي للإخوان في 2012، هو «العدالة والبناء».
إلى جانب دوره السياسي كان له حضور اقتصادي داخل ليبيا بأموال قطرية، ما تسبب في مطالبة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، بإدراج اسم عماد البناني ضمن 75 شخصية ليبية لم يتم التطرق لها في القائمة المعتمدة للإرهاب من قبل دول المقاطعة.
وقال البرلمان آنذاك إن الأسماء المقترحة على علاقة بقطر وملف الإرهاب، ولكن لم تنتبه لها دول المقاطعة.
وحول منهجه فالمعلومات المتوفرة عنه إنه ينتمي لصف الصقور داخل الجماعة، ويفضل الحل العسكري على السياسي، ووفقًا لذلك فهو أحد أبرز القيادات التي ترفض تشكيل جيش وطني ليبي ويسعى لاستبداله بقوات حرس وطني، ويبرر ذلك انتماءه لفريق «علي الصلابي»، الذي يشرف على حملة إعلامية لتنصيب «البناني» لرئاسة حزب العدالة والبناء، وتنطلق هذه الحملة من رغبة إخوانية لتغيير الوجوه الحاكمة للحزب الآن، التي ترى الجماعة أنهم لم يكونوا موفقين بالقدر الكافي.
ويعد «البناني» أحد الشخصيات الإخوانية التي كانت تطمح في سيطرة الإخوان عقب ما يعرف بـ «الربيع العربي»، إذ تنسب له تصريحات إعلامية قال فيها: «نحن نرى في نجاحات ماليزيا وتركيا النموذج الأمثل الذي يمكن أن نستفيد منه»، زاعمًا أن «نجاح الإخوان في تونس ومصر سيخلق نوعًا من الانسجام العام في المنطقة».
لن تعرف ليبيا الامن والامان الا بتطهير اليلاد من سرطان الاخوان فهم شياطين ملاعيين يضللوا الشباب الجاهل بابسط مبادئ الدين ويجب نشر فتاوى الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء التى تحرم الانضمام للاخوان فهى جماعة ارهايية ضارة بالمحتمع واشد خطرا على الشباب من تعاطى المخدرات
واضح ان هذا الخروف من نوعية خيرت الشاطط نائب المرشد الذى كان سببا فى هلاك اخوان مصر وهذا الارهايى سيكون سببا فى هلاك اخوان ليبيا بغياوته فهو مثل خروف ينطح فى يرج سكنى ظنا انه سيهدمه بقرونه فتنكسر قرونه ويسقط صريعا قياتى خروف اخر غبى مثل الاول ويصر ايضا على ان يطنخ الحائط فيسقط بجوار الخروف الاول فياتى خروف ثالث وهكذا فيظل البرج السكنى كما هو ويسقط الخرفان فعلوا هذا فى مصر وتم سحقهم ومع ذلك يسير خرفان ليبيا على نفس الطريق وسيتم سحقهم على يد الجيش الوطنى المدعوم من الجيش المصرى وسيتخلى الاتراك وقطر عنهم ليتخلصوا من غباوتهم التى سببت لهم ضرر شديد
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