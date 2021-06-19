عبدالعزيز: حديث دومة عن الوجود التركي مزايدات فارغة.. ويجب اسقاط مجلس النواب. #ل

عبدالعزيز: حديث دومة عن الوجود التركي مزايدات فارغة.. ويجب اسقاط مجلس النواب. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: حديث دومة عن الوجود التركي مزايدات فارغة.. ويجب اسقاط مجلس النواب. #ليبيا #المرصد
باهي يا ديوث احكيلنا انت عالمزايدات المعبية. خسئتم
دومة يجافع عن سيادة وكرامة وطنه اما انت كلب مسعور كلامك هو الفارغ فلا يوجد ليبى عاقل يقبل ان يدنس المغول اللاترك ارض وطنه العربية الطاهرة اما انت فكلب مسعور تنبح من اجل حفنة دولارات فمن انت ايها الكلب الحقير لتسقط مجلس نواب الشعب ياكلب
ففي باب الزهد أورد المصنف -رحمه الله-:
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ[1] رواه البخاري.
قوله ﷺ: تعس عبد الدينار ومعنى تعس عبد الدينار يعني: الذي يتعلق قلبه بالمال سواء كان ديناراً أو ريالاً أو دولاراً أو غير ذلك، بحيث إنه يكون مسخراً لهذا المال يتفانى في جمعه من غير نظر في طرق تحصيله هل هو من الحلال أو من الحرام، وإذا وقع في يده فقلبه مشغول بهذا الدينار، فهو يخاف عليه البوائق، ويخاف عليه التحول من يده إلى يد غيره، وقد يصل الأمر ببعض هؤلاء كما صرح به بعضهم أنه لا يستطيع حتى في البيع والشراء فضلاً عن الصدقة أن يدفع لأحد بنقد، وإنما يقول: لا أقوى على نفسي فيشتري أو يبيع عن طريق البطاقة، أو عن طريق الشيكات ويقول: لا أستطيع أن أدفع النقد، هذا وُجد، هو يصرح بهذا عن نفسه، فبلغ التعلق بالمال إلى هذا الحد،
سبحان الله كل ما يقوله هذا التافه وامثاله تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان لاخر الزمان الذى نعيشه الان
زمن الرويبضة
تأمين الخائن، وتخوين الأمين، وتصديق الكاذب، وتكذيب الصادق، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ. قِيلَ: وما الرُّويْبِضةُ؟ قال: الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ). وجاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّ الأمانة هي أول ما يُفقد في هذه الأُمّة، ويكون تضييع الأمانة بإسناد الأُمور إلى غير أهلها، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (إذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قالَ: كيفَ إضاعَتُها يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ)،وتُقبض من الرجل بشكلٍ تدريجيّ، ثُمّ تُقبض كلها منه. سنواتٍ خدّاعات يقلّ فيها التّثبّت، ويكثرُ فيها الظن، وينطق فيها الرويبضة. انقلاب الموازين، بحيث يُجعل المال في أيدي الحمقى اللئام، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (لَيأتينَّ على الناسِ زمانٌ يُكذَّبُ فيه الصادقُ، ويُصدَّقُ فيه الكاذبُ، ويُخوَّنُ فيه الأمينُ، ويؤتمَنُ الخؤونُ، ويَشهَدُ المرءُ ولم يُستَشهَدْ، ويَحلِفُ وإن لم يُستَحلَفْ، ويكونُ أسعدُ الناسِ بالدنيا لُكَعَ ابنَ لُكَعٍ لا يؤمنُ باللهِ ورسولِه)؛فاللّكع عند العرب: هو العبد، ثُمّ أصبحت تُستعمل للذّم والحُمق.ومعنى الحديث: أنّ المال يتحوّل في آخر الزمان في أيدي الحمقى اللئام بني الحمقى اللئام، وأنهم يكونون أسعد بالمناصب الدنيوية، ونعيم الدنيا وملاذها والوجاهة فيها،وهذا يدُل على قُرب الساعة، وأنّ صفات الزمن فيه دلالةٌ على الفساد بشكلٍ عام، فلا يُبالي الناس بالدين، ويركنون إلى الدُّنيا. فساد الزمان، وانقلاب الموازين؛ حيثُ يتقدّم أمر العامة ويتكلّم في شؤونهم من يكون خبيث اللّسان، ويستعطف الناس؛ ليبني له مجداً، وينتشر النِفاق في ذاك الزمان.صفات الرويبضة يُعرف الرويبضة بأنه الإنسان العاجز الذ رَبَض عن معالي الأُمور؛ أي قعد عن طلبها، وهي تصغيرٌ لكلمة رابضة، كما جاء في تعريفه في بعض الأحاديث أنّه الرجل التافه الذي يتكلّم في الأمور العامة،وقيل: هو الرجل الذي لا يُنظرُ إليه، ولا قيمة له، ويتكلّم فيما شاء من أمور العامة، ويرفع من يشاء من الناس، ويحطّ من يشاء منهم، ويحوّل الرأي العام بما يتناسب مع جهله وهواه وسواد قلبه، وهذا الرجل لا يكون من أهل الإيمان أو العلم، ومما ورد في صفات الرويبضة ما يأتي: الفسق؛ ومع ذلك يتكلّم بأمر الجماعة والعامة مع عدم قُدرته على ذلك؛ لفساد ذلك الزمن،ويكون من أتفه وأصغر الناس وأخسّهم] الصّغر في العلم والقدْر والعقل، ويكون من السُّعداء بالمناصب والأموال بعيداً عن الله -تعالى-، ومما جاء من صفاته المذكورة في بعض الأحاديث أنه الشخص السفيه، الفاسق، التافه، الخسيس، الوضيع، بالإضافة إلى أنّه الشخص الذي لا يؤبَه له. كثرة الكلام، والتوسّع فيه من غير احتياطٍ أو احتراز، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (وإنَّ أبغَضَكم إليَّ وأبعَدَكم منِّي في الآخرة
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