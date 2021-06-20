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رسميًا.. الدبيبة يعلن فتح الطريق الساحلي غرب مدينة #سرت. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رسميًا.. الدبيبة يعلن فتح الطريق الساحلي غرب مدينة #سرت. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • عاجل الحاكم العسكري لأقليم طرابلس يآمر عملاءه وذيوله بفتح الطريق الرابط بين محافظة سرت الليبيه ومحافظه التركيه رقم 82 مصراته وجاء الفتح بعد الضغوط التي تعرض لها المستعمر التركي حيث قالوا له قادة العالم الكبار وين يا اردوغان ماشي بعنادك استنزف ثروات الليبيين ولكن لا تمنع سكان برقه الحره من زيارة مصراته المحتله من الاتراك فوافق اردوغان علي الفتح واعطي الآوامر لحريمه وخدمه وعبيده وعلي راسهم دبيبه بفتح الطريق

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