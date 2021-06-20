المنفي: فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الليبيين. #ليبيا #المرصد
المنفي: فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الليبيين. #ليبيا #المرصد
والله ماهو رافعها اقول لك لأن معاناة الليبيين في طريق مغلق اجعنه ما انفتح معاناة الليبيين نقص سيوله وانقطاع كهرباء وخلو المستشفيات من الادويه والمستلزمات الطبيه ففتح الطريق ليس هو ما يرفع المعاناة ،رفع المعاناة عن الليبيين في حكومه يختارتها الليبيين من الوطنيين وقبل ما يعين اي شخص في منصب او مركز لابد ان يعرف من جده وماهو تاريخ عائلته هل كان جده خائن ومطلين مع الطليان او كان جده من رفقاء عمر المختار الذين تشرفوا بحمل لواء الجهاد حتي لا تآتوا بواحد كالسراج يسلم ليبيا اقليم كامل للاتراك فستنحل مشاكل كل الليبيين عندما يختاروا هم رئيس حكومتهم وليس واحد معين من الخارج من دوائر استعماريه فحتما من سيختار الخارج سيكون عميل حفيد حفيد لا غيره له علي الوطن
لان معاناة الليبيين ليست في طريق تم غلقه من مستعمر
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