عاجل > الدبيية بعد فتح الطريق من ناحية بويرات الحسون أبوقرين : نقوم اليوم بهذ

عاجل > الدبيية بعد فتح الطريق من ناحية بويرات الحسون أبوقرين : نقوم اليوم بهذا الإنجاز العظيم والمدة القادمة سأتوجه إلى #سرت. #المرصد #ليبيا
عاجل > الدبيية بعد فتح الطريق من ناحية بويرات الحسون أبوقرين : نقوم اليوم بهذا الإنجاز العظيم والمدة القادمة سأتوجه إلى #سرت. #المرصد #ليبيا
هذا ذري عليهم العجاج وقول لهم جيئتكم بانجاز فهذا تكحيث عجاج وليس انجاز الانجاز هو عدم انقطاع الكهرباء وعدم توقف تدفق النهر من الجنوب للشمال الانجاز هو فتح المقاصه الانجاز توفر السيوله الانجاز توافر ادوية السكر ومواد غسيل الكلي الانجاز هو القضاء تراكم القمامه في الشوارع وبيعها للصين او كوريا الانجاز تطعم كل الليبيين هم بعدد سكان شارع في بلدان آخري المفروض فرغوا من التطعيم
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