زكي في ألمانيا تمهيدًا لوصول أبو الغيط للمشاركة في مؤتمر برلين 2. #ليبيا #المرصد
زكي في ألمانيا تمهيدًا لوصول أبو الغيط للمشاركة في مؤتمر برلين 2. #ليبيا #المرصد
مهرجان برلين الزياط للجميع وهذه المرة مافيش بوس يابوالغيط فى برلين واحد بعد ان صافح ابوالغيط ميركل وانصرف عاد لانه نسى يقبلها ياابوالغيط نسفك حلوة انت بوست راجل .
عموما ميركل كما يظهر على شاشة العربية اخذت الجرعة الثانية من لقاح الكورونا وجاهزة لليوس ابسط ياابوالغيط نسونجى اصيل فاكر لما مسكت ايد ليفتى وزيرة خارجية اسرائيل عندما ادعت انها ستسقط لتعرف معزتها عندك طلعت مقعمزة فى فم المعزة
مؤتمر برلين العنصري النازي
لمصالح الاحزاب في الدول العربية والشام سوريا ولبنان ومصر ”
هذا العنوان الحقيقي لاجتماع برلين ومنً وراءه – حتى اليهود وإسرائيل اصبحوا نازيين ضد العرب والمسلمين هي مؤامرة فقط
ما يحدث في فلسطين وبورما وفي اوروبا وفي كندا وامريكا ودرا افريقيا
كله بسبب اجتماعات برلين في ألمانيا
وعي محاولة تكفير المسلمين الغير بيض – ومحاولة نشر الاسلام في المجتمعات الأوروبية والاسيوية بطريقة عنصرية ولأجل التجارات والاموال – والنواب الليبيين والغير ليبيين متورطين في هذه المنظمات الغير اخلاقية –
ما يحدث في اوروبا هو دعم الاٍرهاب وتشويه الاسلام لاجل التجارة باموال الزكاة لمصالح حزبية فير متعلقة باي إصلاحات
داخل ليبيا – وأقرب مثال التواجد السوري في ألمانيا والخليجي .
لدرجة اتهم قالوا بيحولوا الاجتماع لسويسرا ..؟!!’
اذا كانت المصلحة تخص الليبين تكون الاجتماعات داخل التراب الليبي مع حضور الوفود ..!!! والا فهذا يعتبر ضلال وجهل وغباء وتدخلات لدول ليس دات مصلحة سوى تخريب ليبيا وخساءر ليس لها حدود ولا رقابة – ولا تأمين ..!!!
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