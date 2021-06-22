تقرير نرويجي: هذا هو المطلوب فعله من قادة العالم خلال مؤتمر برلين 2 بشأن #ليبيا. #المرصد
تقرير نرويجي: هذا هو المطلوب فعله من قادة العالم خلال مؤتمر برلين 2 بشأن #ليبيا. #المرصد
لايوجد شيء اسمه قادة العالم –
الله فقط هو قاءد وخالق العالم والكون وبما فيه من كاءنات وكواكب وحيوانات وجبال وبحار وبراكين وزلازل والشمس والقمر – وسحب – ومطر وعواصف وصواعق
كل لله قانطون وخاضعون –
والشأن الليبي – يخص الليبيين وحدهم وإذا كانت لاي دولة اي مصالح مع لببيا – فليتفضلوا لزيارة ليبيا بوفد وسمي يمثل دولتهم –
وليبيا ليست مستعدة بموافقة على تمثيلها بمجرد نواب مستهلكين للمال العام ولا يحفظون كرامة الدولة الليبية – ويلهثون وراء الاجتماعات فالخارج تاركين مسؤلياتهم فالداخل الليبي ..،،!!!
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