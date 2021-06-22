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تقرير نرويجي: هذا هو المطلوب فعله من قادة العالم خلال مؤتمر برلين 2 بشأن #ليبيا.

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تقرير نرويجي: هذا هو المطلوب فعله من قادة العالم خلال مؤتمر برلين 2 بشأن #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • لايوجد شيء اسمه قادة العالم –
    الله فقط هو قاءد وخالق العالم والكون وبما فيه من كاءنات وكواكب وحيوانات وجبال وبحار وبراكين وزلازل والشمس والقمر – وسحب – ومطر وعواصف وصواعق
    كل لله قانطون وخاضعون –
    والشأن الليبي – يخص الليبيين وحدهم وإذا كانت لاي دولة اي مصالح مع لببيا – فليتفضلوا لزيارة ليبيا بوفد وسمي يمثل دولتهم –
    وليبيا ليست مستعدة بموافقة على تمثيلها بمجرد نواب مستهلكين للمال العام ولا يحفظون كرامة الدولة الليبية – ويلهثون وراء الاجتماعات فالخارج تاركين مسؤلياتهم فالداخل الليبي ..،،!!!

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