دراه: سنغلق الطريق الساحلي مرة أخرى في حال عدم استجابة الطرف الآخر لمطالبنا. #لي

دراه: سنغلق الطريق الساحلي مرة أخرى في حال عدم استجابة الطرف الآخر لمطالبنا. #ليبيا #المرصد
دراه: سنغلق الطريق الساحلي مرة أخرى في حال عدم استجابة الطرف الآخر لمطالبنا. #ليبيا #المرصد
انت تغلق فمك وتسكت فالصمت لامثالك فائده فعندما الاحرار تتقدم الصفوص لاخراج البلاد من ازمتها فعلي العملاء الصمت افضل وبلاد وتشويش علي مسيره لم شمل الشعب المنقسم بين أحرار تمثلهم المنطقه الشرقيه وبين عملاء يمثلهم صعاليك العصابات الارهابيه التي انت الناعق باسم احداها فالتاريخ قد لعن في الماضي من كان عميلا لايطاليا وسيعلن تاريخ هذا الزمن عملاء تركيا
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