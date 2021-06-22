عبد العزيز لـ المنفي: لا نريد أي دور للمتمرد حفتر في برلين إذا كنتم تريدون الإنت

عبد العزيز لـ المنفي: لا نريد أي دور للمتمرد حفتر في برلين إذا كنتم تريدون الإنتخابات. #ليبيا #المرصد
عبد العزيز لـ المنفي: لا نريد أي دور للمتمرد حفتر في برلين إذا كنتم تريدون الإنتخابات. #ليبيا #المرصد
ثمة كلاب ليبيه عميله ومدربها الاستعمال علي فن النباح المنظم وبمقابل أجر كانت تقول المتمرد عمرالمختار لو ايطاليا تقضي عليه وتريحنا منه لكن النتيجه اتخزوا هم وخُلّد عمر المختار واليوم كلاب تنبح علي المشير وتقول ما اجدادهم يقولون علي المختار والفرق بين كلاب الأمس وكلاب اليوم شيئان / الشئ الأول كلاب الأمس الأجداد كانت تنبح علي المختار لصالح ايطاليا وكانت تقبض في الخيانه بالعمله الايطاليه التي سائده في ذاك الحين والشئ الثاني فأن كلاب اليوم كون كلاب اليوم تنبح لصالح تركيا وقطر وتقبض منهما
اشبيه عبدالعزيز حاشا اسمه امقطع مربطه ولا خيره يعن زك امك ي تينة القرد وحاسب روحه صانع قرار هالبغل المتورم لانريد دور حيهن عليهم يعن زك امك انت وحفترك ي جردان ي فيران انتم وليتو فئران لانه الجردان ارجل منكم بشويه .. شكشكي ي شكوة ورفلة لي طامع فيك زبدة ايحصلها كان حصلها من بزازيل امه
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