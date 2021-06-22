الترجمان: الارتباطات التي تمت في غرب البلاد مع أردوغان هي التي تعيق قيام الدولة الليبية. #ليبيا #المرصد
الترجمان: الارتباطات التي تمت في غرب البلاد مع أردوغان هي التي تعيق قيام الدولة الليبية. #ليبيا #المرصد
بالله عليكم المسؤلبن في داخل ليبيا –
هل تم صيانة جامعة قاريونس – المنطقة الشرقية في ..الدولة الليبية ..؟!!!
وهل تم صيانة كل اامطارات بشكل كامل حتى إنارة امهابط والابراج للتوجيه .. عالاقل لما يجيء لوقت يفتح الطيران لكل دول العالم يكون المشاريع جاهزة عالارض وبكامل طاقتها الأمنية والخدمية ..!!!
ليش تضييع الوقت والفلوس والبلاد قاعدة ………..محلك سر..!!! -بالسفر للمسؤلين ومخلين البلاد وراء ظهورهم ..!!!!
– حتى العلماء والطلبة العالقين فالخارج .. معادش فهموا كيف تعمل الأداارات الليبية أو كيفية العودة من تععب السنين.. ممكن في أطباء خريحين من امريكا وألمانيافي تخصصات تلرع مشتمى القطاع العام الصحي ـ ويدربوا خريجين ..!!!
لأجل حفنة من الخونة والاستغلاليين والمرضى بالمال والمناصب ..!!! – تفشل إدارات الدولة ..؟!! لايمكن ..!!!!
مش ليبيا بلادكم….خافوا عليها وحافظوا عليها .. ودافعوا عليها .. وادفعوا علل خدماتها … حنى لمستقبل ابناء تراب الوطن ..؟!!! – لاحول ولاقوة الا بالله
جامعة قاريونس الليبية ـ كانت ملتقىو كبار المثقفين والعلماء والفنانين الليبيين –
.youtube.com/watch?v=zkHcsePJzto
جامعة قاريونس الليبية ـ كانت ملتقى كبار المثقفين والعلماء والفنان الليبي
youtube.com/watch?v=iPWeBqTpbLk
الذاكرة الليبية ـللاعلام الوطني الليبي
youtube.com/watch?v=LjF5gwrAUwY
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