شكشك يبحث مع وزير يالصحة و المالية بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام. #ليبيا #ا

شكشك يبحث مع وزير يالصحة و المالية بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام. #ليبيا #المرصد
شكشك يبحث مع وزير يالصحة و المالية بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام. #ليبيا #المرصد
ياه افتحوا مستشفى لمعالجة السرطان والامراض المستعصية في ليبيا و جيبوا الأجهزة والمعدات والأطباء والمتخصصين بتم اختيارهم و يعملون داخل المستشفى هذا ويكون إنجاز مفيد عالاقل للدولة الليبية ..!! وتقوموا بحمايته والاهتمام به كمؤسسة ليبية
! ويفتك المواطنين والمرضى من السفر والتعب ..!!! تصرفوا عالاقل بحكمة وتقليل المصاريف –
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