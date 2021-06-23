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شكشك يبحث مع وزير يالصحة و المالية بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شكشك يبحث مع وزير يالصحة و المالية بنود الإمداد الدوائي لمرضى الأورام. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ياه افتحوا مستشفى لمعالجة السرطان والامراض المستعصية في ليبيا و جيبوا الأجهزة والمعدات والأطباء والمتخصصين بتم اختيارهم و يعملون داخل المستشفى هذا ويكون إنجاز مفيد عالاقل للدولة الليبية ..!! وتقوموا بحمايته والاهتمام به كمؤسسة ليبية
    ! ويفتك المواطنين والمرضى من السفر والتعب ..!!! تصرفوا عالاقل بحكمة وتقليل المصاريف –

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