الاتحاد الأوروبي يقرر تعديل نظام عقوباته المعمول به حاليًا في الملف الليبي. #ليب

الاتحاد الأوروبي يقرر تعديل نظام عقوباته المعمول به حاليًا في الملف الليبي. #ليبيا #المرصد
الاتحاد الأوروبي يقرر تعديل نظام عقوباته المعمول به حاليًا في الملف الليبي. #ليبيا #المرصد
يعض الدول الأوروبية التي انفصلت عن الاتحاد الاوروبي – تحاول استغلال الخزينة الافريقية المالية للاستثمارات لدعم مصانع ومشاريع مستقبلية ونقل الاقط والغاز من الدول الافريقية على حساب الخزينة الافريقية للاستثمارات –
وتم الأسف الكشف عن التنقيب لشركات ألمانية داخل بعض الدول الافريقية على المعادن والمواد الكيميائية ورمي مخلفات المعادن داخل الأنهار الافريقية وحتى نهر النيل – وانزالتبرث الإشعاعي يزداد بوم بعد يوم
دون توفير اي مساعدات خدن كإنشاء محطات رئيسية لتحلية المياه او شبكات كهربائية لهذه الدول واستغلال الأطفال والنساء في العمل داخل المناجم والمصانع دون دفع رواتبهم او ضمان لصحتهم وحياتهم – وان التلوث سبب امراض وتلوث المياه بمواد كيميائية افسدت القرى الزراعية والمياه الحوفية لحياة الملايين من الناس وحياتهم الاقتصادية دون توقير اي خدمات لهم ولابناءهم ..!!!
فلهذا عمدت الصين على أتشاء بعض الخدمات ليعض الدول الافريقية لتبادل المنفعة وانشاء طرق ومنافع مما ازعج الدول الإمبريالية وحكومات فاسدة صهيونية ومحاولتهم لاستغفال التظام الاقتصادي للدول المستقلة و المتعلق بحماية حقوق المواطنين والثروات الوطنية – من الاندثار او التهريب . وتكوين امّنً وطني وليس من مواطنين من خارج الدول المستهدفة – لانجاح عملية السلام الوطني و. الحفاظ على عدم تلوث البيئة من مخلفات المصانع ومخلفات التنقيب …!!!
تلوث الحزر في الجزر العربية والإفريقية والاسيوية
بسبب السياحة العسكرية لاوروبا وامريكا – وموت الحيتان والكاءنات البحرية
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البحوث العلمية لمكافحة التلوث البيءي – بسبب ناقلات النفط في البحر والتنقيب عن المواد المشعة والكيميائية –
ومكافحة الصيد ل الحيونات البرية والطيور المهاجرة بسبب انخفاض اعدادها بشكل واضح ومخيف – !!!
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