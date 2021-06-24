جماعة الإخوان: مطالبة الأحزاب القديمة بالتسجيل من جديد ينسف سنوات من الخبرة بالع

جماعة الإخوان: مطالبة الأحزاب القديمة بالتسجيل من جديد ينسف سنوات من الخبرة بالعمل السياسي. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان: مطالبة الأحزاب القديمة بالتسجيل من جديد ينسف سنوات من الخبرة بالعمل السياسي. #ليبيا #المرصد
خبرة فى الخيانة والعمالة والغباء والمفروض ان ترفض لجنة الاحزاب هذا الحزب الارهابى فهو مخالف للقانون
خبرة فى افلام عادل امام تعنى امرأة ساقطة لديها خبرة فى النياكة وجماعة الاخوان المثليين لديها بالفعل خبرة فى هذا المجال من خلال خيام النكاح ويعتبرونه جهاد فى سبيل المرشد ويدافع مشاخخ الاخوان فى تركيا عن بيوت الدعارة المقننة طالما انهم بستفيدوا من عائدها وليس مهما انها من عرق الداعرات اتفووووووه على الاخوان الملاعيين
بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية
أكدت هيئة كبار العلماء، في بيان، أن الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية لإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
وفيما يلي نص البيان الكامل، الذي أصدرته هيئة كبار العلماء
“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين .. أما بعد:
إن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون”، وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه: “وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”.
وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنّ مِن السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، فقد ثبت من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال: “هذا سبيل الله مستقيماً”، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: “وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله” رواه الإمام أحمد.
قال الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: “فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله”. وقوله: “أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه”. ونحو هذا في القرآن، قال :أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِراء والخصومات في دين الله.
والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والوقاية من الشرور والفتن، قال تعالى: “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون”.
فعُلم من هذا: أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.
ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.
والله نسأل أن يحفظنا جميعاً من كل شر وفتنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد
حزب لديه سوابق وليس خبرة فاى مجرم كبير تجد لديه العديد من السوابق وهذا الحزب الارهابى لديه سوابق عديدة فى هدم المجتمع الليبى ومنع كل محاولات جمع الشمل فهو يضم شياطين الانس الذين يستخدموا كل صفات المنافقين اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر .
وهم يريدون ليبيا ان تكون مثل ايران حيث مرشد اعلى ضال عين احد المجرمين رئيسا للبلاد ومنع ترشح الكفاءات ومن خلال انتخابات مزورة فرض هذا المجرم وهذا ما يحلم به خوان ليبيا ولكن اسلوبهم الخبيث لا ينفع فى الدول السنية ولهذا فشلوا فى مصر وسبفشلوا فى ليبيا لان اول اهدافهم اسقاط الجيش الوطنى وتكوين حرس ثورى خاص بهم على طريقة حزب الله وهذا لن يحدث بعد ان صدر بيان من الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بتحريم الانضمام لهذه الجماعة الارهابية لهذا سيقولوا انهم ليسوا اخوان حتى يخدعوا الناس لكن من حسن الحظ انهم اغبياء جدا وقياداتهم منفرة للجميع
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