روسيا: تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح أعلن نائب وزير الخارجية الروس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن بلاده تعتقد بأن تطور الوضع في ليبيا يسير في الإتجاه الصحيح بفضل القرارات الدولية.

وأوضح فيرشينين أنه “لا ينبغي التشكيك في المشاركة الروسية، فعلاوة على ذلك، أنا مقتنع بأن وجود روسيا كقوة رئيسية ذات تأثير تقليدي وعلاقات تقليدية مع الليبيين، مفيد للغاية للعملية السياسية، وهم بحاجة إليها” بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال فيرشينين عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا: “أعتقد أن هناك فرصة اليوم لتحقيق السلام والاستقرار. إذا سألتم عن السرعة التي يمكن أن يتم بها ذلك، فإن الإجابة الصادقة: يمكن القيام بذلك، ولكن يجب القيام به بشكل منهجي طوال الوقت ويستغرق وقتًا وجهودًا متسقة من جميع الأطراف”.