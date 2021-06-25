دراغي: مرحلة التنافس بين مصالح الدول الأوروبية في #ليبيا انتهت. #المرصد

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن مرحلة التنافس بين المصالح الوطنية للدول الأوروبية في ليبيا ومنطقة الساحل المضطربة «قد انتهت»، نظرا للإدراك بأن ذلك «يمثل تحديًا كبيرًا للغاية، بحيث لا يمكن أن تواجهه دول بمفردها».

وقال، «دراغي» مخاطبا مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، عشية القمة الأوروبية، نقلته وكالة «آكي»، “هل تتذكرون عندما كانت هناك دول أوروبية اعتقدت أن لديها استراتيجيتها الوطنية الخاصة في ليبيا؟ لم تعد تتحدث عن ذلك. إنها تحاول تقليص وجودها في منطقة الساحل ونحن نتجه نحو اتفاق منسق والعمل الجماعي”.