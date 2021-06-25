نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، يوجه رسالة مفتوحة لأعضاء ملتقى الحو

نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، يوجه رسالة مفتوحة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.
نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، يوجه رسالة مفتوحة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.
بالله مصطلحات ـ الحوار ـ قاعدة دستورية ـ وقف اطلاق ـ موعد اانتخابات ـ مبعوث هوممي ـ مرشحين مليشيات …!!
جابن الضغط والسكر للناس ـ
ــ واجهوا الواقع ـ ما كان عمر المختار مليشياوي ولا ارهابي ..
فقط مسلم يعلم القرأن ـ ومعتز بوطنه ودينه الاسلامي وبالزي الليبي ولا طمع في منصب ولا حكم
وياريت تعرفوا قيمته وقدره في ليبيا.. شيخ الشهداء الليبيين .
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