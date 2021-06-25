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نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، يوجه رسالة مفتوحة لأعضاء ملتقى الحو

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، يوجه رسالة مفتوحة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بالله مصطلحات ـ الحوار ـ قاعدة دستورية ـ وقف اطلاق ـ موعد اانتخابات ـ مبعوث هوممي ـ مرشحين مليشيات …!!
    جابن الضغط والسكر للناس ـ
    ــ واجهوا الواقع ـ ما كان عمر المختار مليشياوي ولا ارهابي ..
    فقط مسلم يعلم القرأن ـ ومعتز بوطنه ودينه الاسلامي وبالزي الليبي ولا طمع في منصب ولا حكم
    وياريت تعرفوا قيمته وقدره في ليبيا.. شيخ الشهداء الليبيين .

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