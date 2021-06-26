مرغم: وجود قوات تركيا في #ليبيا “هيبة” لنا وسيمنع سقوط الحكومة في طرابلس. #المرص

مرغم: وجود قوات تركيا في #ليبيا “هيبة” لنا وسيمنع سقوط الحكومة في طرابلس. #المرصد
مرغم: وجود قوات تركيا في #ليبيا “هيبة” لنا وسيمنع سقوط الحكومة في طرابلس. #المرصد
مالي اري مفاهيمكم مقلوبه وافكاركم ملتويه تحاولون عبثا ترقاي الماء مصعد تبا لك وتب لعقلك وجود الاتراك في عموم الغرب الليبي ووجود قاعدة ايطاليا في مصراته دياثه وقلة هيبه فالعار لا يعطي هيبه بل يقلل من الهيبه
تحت الشجر ياوهيبة مرغم يزعم انه عنده هيبة !!
وانا اعتقد العكس ان اردوغان سيقفشكم مثل الدجاج ويعرضكم للبيع فى سوق النخاسة .
انظر حولك يامهبول لما يحدث فى اسطنبول حيث يقدم اردوغان الخوان من مصر قربان وانا فرحان فى واحد مثل ايمن نور صاحب قناة الشر الانتهازى منذ ان كان طالبا فى المدرسة واعطانى كارت له وكنت احلم بالاصلاح ومحاربة الفساد وان يعيش الناس جميعا وانا معهم عيشة طيبة بينما كان يحلم هو بان يكون رئيسا عميلا للامريكان يعيش على اشلاء الضحايا اتفوه عليك ياايمن يانور وخسارة فيك الشاى الذى قدمته لك والجاتوه والكوكولا فى بيتى خسارة فيك ياخاين اما صحابك فى بداية عملك السياسى فكان لهم دور بارز فى اسقاط الاخوان فى مصر ويعيشوا الان مرفعوا الرأس اما انت فخائن !!
هذا اعتراف مهم بان السلطة في الغرب الليبي لا تستمد شرعيتها مت الداخل . وان الشارع الليبي غير مكترث بها على اقل تقدير .
The diseased Turks should tattoo this powerful statement & a keen symbol for bravery on your forehead while using so very hot RED steel rod. ” we do NOT surrender, we WIN or we die ” ya coward and Turkish colorful puppy.
العبرة بالنهاية ياخوان فقد كان لى صديق نائب فى البرلمان عن الاخوان الان هارب مثل الجرذان رغم نصيحتنا له زمان ان الاخوان نهايتهم سوداء فهم يهتموا بمصالحهم على حساب مصالح الشعب وعليهم ان يغيروا سياستهم ويتعاونوا مع الجميع للمصلحة العامة دون جدوى فهم اغبياء جدا ولا ينظروا للامام او يتعلموا من دروس الماضى حتى من كان فيهم رشيد تركهم ولم يبقى الا الامعات فراينا مثلا النائب الاول للمرشد الدكتور محمد حبيب استقال من جماعة الاخوان قبل ثورة 25 يناير وحل محله الشيطان خيرت الشاطر الذى يسمى العقل المفكر للجماعة سار بهم الى الهاوية بينما نجى محمد حبيب وتفرغ للدعوة للاسلام الصحيح وتحذير الناس من شر الاخوان وامثاله اخرين مثل ثروت الخرباوى وابراهيم ربيع وابن عم الكتتانى وفى تونس عبدالفتاح مورو نائب الغنوشى ترك متاع الاخوان وابتعد عنهم فمتى يتوب من كان عنده ذرة عقل منهم رغم اننا نقول فى اول كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ولكن الله لم يستجب لنا ولم يهدهم انها مشيئة الله قادر يهدهم
أضف تعليقـك