مراسل الحدث : جلسة المجلس ستركز على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية #الحدث_ا

مراسل الحدث : جلسة المجلس ستركز على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية
#الحدث_الليبي
مراسل الحدث : جلسة المجلس ستركز على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية
#الحدث_الليبي
ميزانية ستضيع فى رحلات الدبيبة الخارجية رغم رئيس المجلس الرئاسى طبقا للاتفاق السياسى هو من يمثل ليبيا بالمحافل الدولية وليس رئيس الحكومة عمله داخلى يهرب منه
يجب على المجلس طرح الثقة برئيس الحكومة الفاشل الذى يتصور انه رئيس حكومة مليشيات مصراته ويتجاهل الجيش الوطنى فى الميزانية وكان ليبيا ولاية عثمانية يحتلها الجيش الليبى فماذا تنتظرون الفشل واضح للدبيبة ويسير فى اللتجاه الخاطئ ويسرق صلاحيات رئيس المجلس الرئاسى مع ان مقصر فى صلاحياته ولم يزور اقليمى برقة وفزان حتى الان لانه يعتبرها محتلة من جيش وطنى صدر بتشكيله قرار من مجلس التواب ومن يتحاهل قرار مجلس التواب لا شرعية له لانه يتجاهل من متحه الثقة مضطرا لان الاختيار بين السئ السراق والسئ الدبيبة التركى فاختار الدبيبة كمحلل حتى يتهلص من السراج والان وجب التخلص من السئ الدبيبة واختيار شخصية وطنية
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