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مراسل الحدث : تاجيل حضور الحكومة لمجلس النواب حتى موعد لاحق بعد اعتذارها #الح

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مراسل الحدث : تاجيل حضور الحكومة لمجلس النواب حتى موعد لاحق بعد اعتذارها

#الحدث_الليبي

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • يجب سحب الثقة من رئيس الحكومة الفاشل الدبيبة فهى ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة مليشيات مصراته يتغامل مع الجيش الوطنى على انه جيش احتلال ليبى ومع الجيش الغثمانى على انه جيش وطنى فمتى يظل مجلس النواب نوام حتى تقع الكارثة فالطريق العكسى الذى يسير فيه الدبيبة لن يؤدى الى اى انتخابات بل على العكس هو يعمل على سيطرة المليشيات ومحاربة الجيش الوطنى وهو اسوأ من السراج نفسه وليتحمل المجلس مسئوليته امام الشعب ويتخلص من هذا الكلب فورا والا ستتحملوا المسئولية امام التاريخ !!

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