مراسل الحدث : تاجيل حضور الحكومة لمجلس النواب حتى موعد لاحق بعد اعتذارها #الح

مراسل الحدث : تاجيل حضور الحكومة لمجلس النواب حتى موعد لاحق بعد اعتذارها
#الحدث_الليبي
مراسل الحدث : تاجيل حضور الحكومة لمجلس النواب حتى موعد لاحق بعد اعتذارها
#الحدث_الليبي
يجب سحب الثقة من رئيس الحكومة الفاشل الدبيبة فهى ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة مليشيات مصراته يتغامل مع الجيش الوطنى على انه جيش احتلال ليبى ومع الجيش الغثمانى على انه جيش وطنى فمتى يظل مجلس النواب نوام حتى تقع الكارثة فالطريق العكسى الذى يسير فيه الدبيبة لن يؤدى الى اى انتخابات بل على العكس هو يعمل على سيطرة المليشيات ومحاربة الجيش الوطنى وهو اسوأ من السراج نفسه وليتحمل المجلس مسئوليته امام الشعب ويتخلص من هذا الكلب فورا والا ستتحملوا المسئولية امام التاريخ !!
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