قشوط: إذا أوصلت الانتخابات خصوم الأخوان للسلطة فعندها ستكون الكلمة لصندوق الذخير

قشوط: إذا أوصلت الانتخابات خصوم الأخوان للسلطة فعندها ستكون الكلمة لصندوق الذخيرة. #ليبيا #المرصد
قشوط: إذا أوصلت الانتخابات خصوم الأخوان للسلطة فعندها ستكون الكلمة لصندوق الذخيرة. #ليبيا #المرصد
وشن صار في الديمقراطية يا خوارج؟؟
يا سلالة الاتراك الانجاس هاجروا الى تركيا واتركوا ليبيا لاهلها يا مجرمين يا خونة يا منافقين يا سراق يا خوارج لا مكان لفروخ حرام الاتراك في ليبيا ولا اسلاميين ولا حاجة انتم مجرمين خوارج اتباع برنارد ليفي والاتراك الانجاس ههههه يجب التخلص من سلالة الاتراك الانجاس المجرمين العنصريين السراق المعتدين القتلة
من انت ايها الحقير فكبار رؤوس الخرفان تنتظر حبل المشنقة فى مصر مهد الاخوان حيث يقبع ربكم الاعمى مرشدكم محمد بديع ونائبه العقل المفكر!!! خيرت الشاطط وثعلب الخوان محمود عزت ودخلوا عالم النسيان ببنما يستعدوا الان لشنق اليلتاجى وزير داخلية الاخوان الذى كان يهدد السيسى بالارهابيين فى سيناء والان ينتظر الشنق بعد صدور حكم نهائى ضمن دستة مجرمين سيتم اعدامهم وصدر قانون من البرلمان بفصل الموظفين الاخوان فنهايتكم سوداء يازيول الاخوان فى لببيا فرؤوسكم تم قطعها والزيول الان تهذى بعد ان تخلى عنهم الجميع فقطر وتركيا الان يتخلصان من الاخوان بعد ان ثبت لهما ان اثمهم اكبر من نفعهم فهم اسلحة فاسدة تدمر من يستخدمها وتنفع اعدائها فمصر الان تتقدم للامام بعد التخلص من الخوان وتحتقل الان بمرور 8 سنوات على سقوط حكم المرشد واخر العام سيحتفل الشعب الليبى بالتخلص من الخوان ويزفوهم للسجون اما انت ياميبون فمكانك قرقارش !!
جهز روحك ياقشوط فاردوغان سيسلمك قربان للمشير بعد ان ثبت انكم اغبياء جدا وجعلتوه مسخرة فى انقرة بعد استعراض الجيش الوطنى الكبير الذى وقف فيه المشير كالاسد يستعرض هذا العدد الكبير من الجنود ةالاسلحة ويستعرض عضلاته بينما جرذان العبط يتصارعون فيما بينهم وينقسموا الى اربع فئات مليشيات مصراته ومليشيات طرابلس ومليشيات الزاوية ومليشيات الزنتان ومن بين هذه المليشيات فى طرابلس من يردد فى طابور الصباح لا دواعش ولا اخوان .
فالاخوان قلة من حثالة المجتمع لا وزن لها واشبع بشوية صراصير تقف فى الطريق تتصور انها ستمنع مرور السيارات والنتيجة مرور السيارات بسهولة على اشلاء الصراصير ياحقير
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