عاجل

عاجل > مصادرنا في #جنيف : أعضاء مجلس الدولة بالحوار يجمعون توقيعات من أعضاء ا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مصادرنا في #جنيف : أعضاء مجلس الدولة بالحوار يجمعون توقيعات من أعضاء النواب والداعمين للحكومة على مقترح للإستفتاء على الدستور في ديسمبر أولا وتأجيل الانتخابات. #المرصد #ليبيا

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎أرشيفية ALMARSAD ALMARSAD.CO الرصد عاجل مصادرنا في :جنيف أعضاء مجلس الدولة بالحوار يجمعون توقيعات من أعضاء النواب والداعمين للحكومة على مقترح للإستفتاء على الدستور في ديسمبر أولا وتأجيل الإنتخابات‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اغبياء كالعادة لانهم يعرفون ان الانتخابات ستتم فى موعدها بضغوط دولية وانهم سيسقطون بجدارة لانهم قلة من حثالة المجتمع خوان وحريم السلطان

    رد