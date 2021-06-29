عاجل > مصادرنا في #جنيف : أعضاء مجلس الدولة بالحوار يجمعون توقيعات من أعضاء ا

عاجل > مصادرنا في #جنيف : أعضاء مجلس الدولة بالحوار يجمعون توقيعات من أعضاء النواب والداعمين للحكومة على مقترح للإستفتاء على الدستور في ديسمبر أولا وتأجيل الانتخابات. #المرصد #ليبيا