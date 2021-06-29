النعاس: البرلمان يبتز الحكومة وعقيلة يحاول شخصيًا إخضاعها. #ليبيا #المرصد
النعاس: البرلمان يبتز الحكومة وعقيلة يحاول شخصيًا إخضاعها. #ليبيا #المرصد
ايرلندي ونيجيرية وهنود وشيعة وأوروبيين يعملون بتخفي على شكل مراسلين وسياح ـ يقومون بأعمال السحر الأسود لجلب الاطفال للدعارة وبيع المخدرات .
السحر الأسود طقوس مبنية على معتقدات متجذرة لدى مجتمعات بشرية منتشرة حول العالم، تعتمد على قوى الشر واستحواذ الأرواح كوسيلة للإخضاع واستملاك الخاضعين له جسداً وروحاً. وعبر السحر الأسود، يسيطر تجار البشر على فتيات يعشن في المناطق الفقيرة في ضواحي المدن والأرياف النائية في دول أفريقية وآسيوية وأميركية لتشغيلهن بالدعارة.
ومن خلال طقوس وأعمال شعوذة، يضمن تجار البشر أن الفتاة لن تهرب أو تشكو أو تفضح مشغّلها أو تبحث عن عمل آخر، إلا بعد أن تفي دينها عن آخره، والذي غالباً ما يكون ديناً هائلاً لا يمكن سداده. وتخضع المستعبدات لقسَم مترافق مع طقوس عنيفة ومخيفة، تنتهي بحلفان اليمين بأن السوء ولعنة الآلهة ستحل بهن وبعائلتهن، وكذلك المرض والجنون لو أخلفن ونكثن الوعد.
السحر الأسود وضحايا تجار البشر
تجار البشر يبحثون عن أي شخص كبير أو صغير، امرأة أو رجل، يمكن استغلاله وتشغيله بإخضاعه لشروط وقيود واتفاقات يصعب أو يستحيل التفلت منها. وتكون الديون هي الرابط الأقوى التي تذل الضحية وتمنعها من الاعتراض أو التحرر من مشغّلها. والتشغيل بالسخرة مقابل الديون التي تنحصر غالباً بتكاليف الانتقال والسكن وبعض المبالغ المالية لأسرة العامل “الضحية” ، وهو الوجه “الحديث” للاستعباد، يشمل قطاعات عمل واسعة في الزراعة والتعدين والصناعة والعمالة المنزلية وصولاً إلى تجارة الجنس.
الفودو Vodoo
هو الحظ الجيد أو السيئ، النابع من الأفعال الجيدة أو السيئة. وانطلاقاً من جوهر حماية الروح من السوء أو الشر، كثير من الناس يعبدون الأرواح الخاضعة للخالق، ويعتقدون أن كل روح مسؤولة عن جانب من جوانب الحياة الإنسانية. ويقدم المؤمنون القرابين لها في هياكل أو معابد، ويشاركون بطقوس تحمي أرواحهم. كما يعتبرون أن بإمكان قوى غريبة أو شياطين أو حتى آلهة امتلاك أرواحهم والسيطرة عليهم والتحكم بهم. وفي دراسة أجرتها جامعة أوهايو على عينات من 488 جماعة حول العالم عام 1969 وجدت أن 74 في المائة من المستطلعين يؤمنون بامتلاك الروح. وهذا المعتقد منتشر في ديانات متعددة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أداء القسم التزام روحي لا مفر منه
“أقسم أنني حين أصل إلى مكان عملي لن أرسل الأموال لأسرتي قبل تسديد ديني. وأقسم أنني لن أخبر أحداً عن العمل الذي أقوم به، ولن أورط مشغلي (المتاجر)”. هو قسم فتاة اسمها مريم من نيجيريا، وأخضعت للقسم عام 2012 قبل تسفيرها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهي إحدى الشهادات التي جمعها تقرير بعنوان “دور الديانة التقليدية الأفريقية و”جوجو” في الاتجار بالبشر”، صادر في يناير/كانون الثاني 2016 عن مجلة دراسات المرأة الدولية في جامعة “بريدج واتر” الأميركية.
كذلك أشار إلى خمس فتيات من غواتيمالا وهن من أسرة واحدة، خضعن للمحاكمة في لوس انجليس في كاليفورنيا بتهمة العمل في الجنس، وأكدن خلال جلسات التحقيق أنهن خضعن للضرب، والتهديد لهن ولأسرتهن، إضافة لطقوس السحر التي تكبلهن باللعنات في حال تنصلن من العمل.
وتحدثت فتاة من نيجيريا لصحيفة “ديلي بيست” الأميركية 2015، بأنها اقسمت اليمين خلال خضوعها لطقوس غريبة في مزار تقليدي في مدينة بنين، التي تبعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة لاغوس، والتي تنطلق منها أكثر رحلات فتيات البغاء إلى أوروبا. وأعطيت الفتاة اسم ديبورا في التقرير، وقالت “أجبرونا أنا وفتيات أخريات على أداء اليمين الذي يلزمنا بسداد الأموال التي ندين بها لمهربنا، وألا نلجأ إلى الشرطة، على أن يصيبنا الألم أو الجنون إذا نكثنا القسم”.
واعترفت ديبورا التي قضت سنوات في العمل بالجنس في إيطاليا، للصحيفة ذاتها بأنها تؤمن بالفكرة التقليدية الشائعة بأن الفتيات اللواتي لا يحفظن القسم يصيبهن الموت أو الجنون. وقالت إن نوبات غضب ومرض فظيع أُصيبت بها حين نكثت الاتفاق مع مشغّلها. وأكدت أنهم (التجار) “قالوا إنني سأعمل في مصنع للملابس، لكنني لم أحصل على الوظيفة التي وعدوني بها، ولسوء الحظ كنت مرتبطة باليمين واضطررت إلى سداد الدين أو مواجهة تداعيات قسمي”.
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