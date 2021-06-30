عاجل > #مصر توجه دعوة إلى المشير حفتر والمستشار صالح والمنفي لحضور حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يوم السبت القادم بمنطقة جرجوب غرب مطروح. #المرصد #ليبيا
عاجل > #مصر توجه دعوة إلى المشير حفتر والمستشار صالح والمنفي لحضور حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يوم السبت القادم بمنطقة جرجوب غرب مطروح. #المرصد #ليبيا
كيف عميل تركيا دبيبه مش كبراء القوم الذين يشرف حضورهم فلم تشمله الدعوه وكذلك زير الدلاع جندي اول محمد الحداد حتي هو مش من كبراء القوم فالعميل حتي وان وصالحة معه الدول ولكن تظل نظرتها له نظره دونيه
طبعا هم كبار القوم الذين انتصروا في كل معارك غرب ليبيا ضد ميليسيات حفتر والسيسي ولا بنبغي للسيسي ان يدعوا الا المهزومين
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