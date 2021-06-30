عاجل

عاجل > #مصر توجه دعوة إلى المشير حفتر والمستشار صالح والمنفي لحضور حفل افتتاح

تم النشر منذُ 60 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > #مصر توجه دعوة إلى المشير حفتر والمستشار صالح والمنفي لحضور حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يوم السبت القادم بمنطقة جرجوب غرب مطروح. #المرصد #ليبيا

May be an image of ‎3 people and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.C الرصد عاجل مصر توجه دعوة إلى المشير حفتر والمستشار صالح والمنفي لحضور حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يوم السبت القادم بمنطقة جرجوب غرب مطروح‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كيف عميل تركيا دبيبه مش كبراء القوم الذين يشرف حضورهم فلم تشمله الدعوه وكذلك زير الدلاع جندي اول محمد الحداد حتي هو مش من كبراء القوم فالعميل حتي وان وصالحة معه الدول ولكن تظل نظرتها له نظره دونيه

    رد

    • طبعا هم كبار القوم الذين انتصروا في كل معارك غرب ليبيا ضد ميليسيات حفتر والسيسي ولا بنبغي للسيسي ان يدعوا الا المهزومين

      رد