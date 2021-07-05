بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهنئ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إط

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهنئ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمتمثل في إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر 2021.