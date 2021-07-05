المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: "أستمع مجلس النواب في جلسة اليوم ل

المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: "أستمع مجلس النواب في جلسة اليوم لإحاطة من الحكومة حول ما أنجزته وفقاً لبرنامج عملها الذي تقدم به منذ نيلها الثقة من مجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوكلاء ، حيث تم مناقشة عدد من الملفات من أبرزها دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي في 24 ديسمبر وعدد من الملفات الخدمية الهامة للمواطن منها ملف الصحة ومجابهة فيروس كورونا وملفات الكهرباء وغيرها من الملفات الهامة وعلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء ."

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