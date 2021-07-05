المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: "أستمع مجلس النواب في جلسة اليوم ل

المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: "أستمع مجلس النواب في جلسة اليوم لإحاطة من الحكومة حول ما أنجزته وفقاً لبرنامج عملها الذي تقدم به منذ نيلها الثقة من مجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوكلاء ، حيث تم مناقشة عدد من الملفات من أبرزها دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي في 24 ديسمبر وعدد من الملفات الخدمية الهامة للمواطن منها ملف الصحة ومجابهة فيروس كورونا وملفات الكهرباء وغيرها من الملفات الهامة وعلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء ."
#الحدث_الليبي
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