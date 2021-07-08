المنفي يشدد على ضرورة تأمين مراكز الاقتراع استعدادًا للانتخابات نهاية العام الحا

المنفي يشدد على ضرورة تأمين مراكز الاقتراع استعدادًا للانتخابات نهاية العام الحالي. #ليبيا #المرصد
المنفي يشدد على ضرورة تأمين مراكز الاقتراع استعدادًا للانتخابات نهاية العام الحالي. #ليبيا #المرصد
توجد معلومات على ان الانتخابات هاذي وموعدها فيه – شبهات بعبادة الشيطان والجن – وتمارس طقوس محرمة لها علاقة بالكناءس والمعابد – كإطلاق الحمام والأرثودكسية العنصرية -والسحر والشعوذة والكتابات على الجدران والفساد –
” وهي محرمة دينا وشرعا على المسلمين ” – فيجب التبليغ عن هذا الى الشءون الامنية والداخلية والخارجية للامن الليبي وشءون الأوقاف الاسلامية ومكافحة الظواهر السلبية .
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