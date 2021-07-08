الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش: سنستمر بمحاربة المتطرفين حتى اجتثاثهم من كامل الأرا

#الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش: سنستمر بمحاربة المتطرفين حتى اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية
#الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش: سنستمر بمحاربة المتطرفين حتى اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية
من الواضح ان الجيش الليبي لا يتحرك بخطة وطنية وامها فقط مجرد اجندات من دول اخرى و من دول اجنبية – حيث لم يتم التحقيق فيما يحصل على الأرض –
توجد جماعات قطرية وغير ليبيين تدخل الاسلحة والارهابيين السوريين للمناطق الليبية
من مصر وتونس والسودان وايطاليا والجزاءر تحاول بث الفوضى في ليبيا
وتحريض الخيش الليبي والامن الليبي على المسلمين الليبيين
متناسبين اليهود الذين رجعوا لليبيا وما هي خطتهم داخل ليبيا بضرب الاقتصاد وتخصيص القطاعات الوطنية واستنزاف المال العام –
اليوم فقط تم تخويل امًوال ليبية للسوريين في ألمانيا – للإسلام النازي – بموافقة أوروبية وشيوخ الردة – سواء من الخليج او من دول اخرى –
وهذا فقط لخلق مرجعية غير صحيحة للإسلام وأحاديث مكذوبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام
فلهذا يجب العمل . الامني مع المراجع الدينية للشيوخ الليبيين فقط داخل الدولة اللببية والاجتماع والتنسيق مع ادارة الشءون الاسلامية الليبية المتعلق بالأعراف . لحفظ ابناء المجتمع من التطرّف او الشبهات التي حاء بها الشاذة عن القاعدة الاسلامية الصحيحة . والرابط الاجتماعي الوطني .
من الواضح ان الجيش الليبي لا يتحرك بخطة وطنية وتعتبر فقط مجرد اجندات من دول اخرى و من دول اجنبية – حيث لم يتم التحقيق فيما يحصل على الأرض –بشكل واضح من تخريب واستهداف للمنشءات الوطنية
توجد جماعات قطرية وغير ليبيين تدخل الاسلحة والارهابيين السوريين للمناطق الليبية
من مصر وتونس والسودان وايطاليا والجزاءر تحاول بث الفوضى في ليبيا
وتحريض الجيش الليبي والامن الليبي على المسلمين الليبيين
ابناء تراب وطنهم
متناسبين اليهود الذين رجعوا لليبيا وما هي خطتهم داخل ليبيا بضرب الاقتصاد وتخصيص القطاعات الوطنية واستنزاف المال العام –
اليوم فقط تم تحويل امًوال ليبية للسوريين في ألمانيا – للإسلام النازي – بموافقة أوروبية وشيوخ الردة – سواء من الخليج او من دول اخرى –
وهذا فقط لخلق مرجعية غير صحيحة للإسلام وأحاديث مكذوبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام
فلهذا يجب العمل . الامني مع المراجع الدينية للشيوخ الليبيين فقط داخل الدولة اللببية والاجتماع والتنسيق مع ادارة الشءون الاسلامية الليبية المتعلق بالأعراف . لحفظ ابناء المجتمع من التطرّف او الشبهات التي حاء بها الشاذة عن القاعدة الاسلامية الصحيحة . والرابط الاجتماعي الوطني .
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