بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 11 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 11 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقي الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا والاعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل،وتسجل الحرارة ارتفاع تدريجى من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربى .

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتحول يوم الثلاثاء شرقية إلى جنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34 – 39) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 32) مْ على الساحل والجبل الأخضر ، ومابين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 45) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة.

• الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (38 – 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07).

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