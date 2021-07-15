رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يشارك مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، في الاجتماع الخاص بمديري مراكز الامتحانات بالبلديات والذي تم خلاله توحيد منظومة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية بعد سنوات طويلة من الانقسام في هذا القطاع.