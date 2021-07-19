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اللواء 444 قتال يضبط آلات ومعدات ثقيلة مسروقة في ترهونة و يدعو اصحابها للحضور لم

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اللواء 444 قتال يضبط آلات ومعدات ثقيلة مسروقة في ترهونة و يدعو اصحابها للحضور لمعسكر التكبالي وإحضار مايثبت الملكية

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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