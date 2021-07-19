اللواء 444 قتال يضبط آلات ومعدات ثقيلة مسروقة في ترهونة و يدعو اصحابها للحضور لم

اللواء 444 قتال يضبط آلات ومعدات ثقيلة مسروقة في ترهونة و يدعو اصحابها للحضور لمعسكر التكبالي وإحضار مايثبت الملكية
اللواء 444 قتال يضبط آلات ومعدات ثقيلة مسروقة في ترهونة و يدعو اصحابها للحضور لمعسكر التكبالي وإحضار مايثبت الملكية
قرصنة بحرية أوروبية ايطالية بولندية للسفن التجارية العربية فالمتوسط وسرقة مالحاصيل الزراعية وتهريب امخدرات داخلها لتركيا
البوسنة والهرسك وجماعات االتطرف والارهاب ..!!!!!
#youtube.com/watch?v=dtlO9HyDqyI
youtube.com/watch?v=iVXtqCW9oc0
البوسنة والهرسك وجماعات االتطرف والارهاب ويهود داعش في اوروبا
youtube.com/watch?v=85Chu3enLlo
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