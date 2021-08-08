الشاطر: هل سيتم إحالة حفتر للتقاعد من قبل المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى؟. #ليبيا #المرصد
الشاطر: هل سيتم إحالة حفتر للتقاعد من قبل المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى؟. #ليبيا #المرصد
الغبي احد ذيول الاخوان يتكلم……….نهايتكم قريبا يااخوان المفسدين…ومن الشعب
لانك حمار ومتخلف عقليا لو قرأت الاتفاق السياسى لعرفت انه سؤال ساذج جدا وقلنا من قبل ان تعيين اى منصب عسكرى مع مراعات للتشريعات النافذة اى ان المشير قائد الجيش بموافقة مجلس النواب وكذلك رئيس الاركان الناضورى ولكى يتم تغييرهم يجب تصديق مجلس النواب على القرار ياحمار اما تغيير الحداد فبقرار من المنفى وحده لان تعيينه باطل اصلا من السراج المرفوض من مجلس النواب !!!
ولانك غبى ايضا حاول برلمان طرابلس الفاء قرار تعيين المشير وفشلوا فى للوصول للنصاب !! فكان هذا اعترافا ضمنيا منعم بصحة قرار تعيين المشير ياحقير .
وبفرض ان مجلس التواب صدق على القرار وهذا فرض مستحيل فمن يستطيع ان يملاأ قراغ قيادة عسكرية قوية بحجم المشير يحترمه الجميع ولو تفككت الوحدات العسكرية للجيش الوطنى سستحول ليبيا الى ساحة حرب ياكلب فالمشير هو صمام امان للجيش الوطنى رغم انفكم ياخوان .
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