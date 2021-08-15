إسطنبول | سامي الساعدي عن طالبـ.ـان : الأبطال نصرهم الله ودخلوا عاصمتهم. #ليبيا #المرصد
إسطنبول | سامي الساعدي عن طالبـ.ـان : الأبطال نصرهم الله ودخلوا عاصمتهم. #ليبيا #المرصد
طالبان طردوا من جاء من الافغان بحماية الناتو . وعقبال الليبيين يطردو من جاء منهم بحماية الناتو ايضا
نصرهم الله لانهم يدافعون عن استقلال وسيادة بلادهم واسقطوا حكومة عميلة لاحتلال الامريكى والناتو وهذه الحكومة اشبه بحكومة الدبيبة فى ليبيا الداعمة للاحتلال التركى والمرفوضة شعبيا بينما الجيش الوطنى مدعوم من اتباع السلف الصالح فهو جيش متدين وملتزم بالقيم الاسلامية عكس خوان المسلمين اداة قذرة لاعداء الاسلام ولو قارنا بين راية طاليان وراية خوان المسلمين سنجد هناك فارق كبير راسة طاليان بيضاء تحمل راية لا اله الا الله لو عملوا بها لحلوا كل المشاكل حيث تعنى ان يكون العمل خالصا لوجه الله واتباع سنة رسوله من صدق وامانة ورحمة للعالمين .
بينما راية الاخوان راية ضلال يجب على طاليان احراقها فهى تضع القرآن الكريم بين سفين لنشر فرية اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف !!!
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