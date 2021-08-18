تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قب

تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل، وذلك إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة عمل صادرة عن وزارة العمل والتأهيل.

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