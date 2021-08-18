تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قب

تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل، وذلك إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة عمل صادرة عن وزارة العمل والتأهيل.
#الحدث_الليبي
تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل، وذلك إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة عمل صادرة عن وزارة العمل والتأهيل.
#الحدث_الليبي
ماهو ما فيش تريس ـ والتريس نقصت ـ وما عرفوا كيف يستخدموا الطيران العسكري الكثيف على مصالح دين أهل مصراتة ..عمايم عالبهايم
هذا الي ففالفيديو تاجر مخدرات محمود المصراتي يستوردوا فالحبوب لتسميم ابناءالعاصمة والطلاب فالمدراس والجامعات ـ اأنهوا موضوع مصراتة .. وقولوا للخمس ـ حافظوا عالاسمنت ـ لملفات لأصلاح للسكان المهجرين .
youtube.com/watch?v=JxFBcUXvdmU
حبوب الهلوسة مخدرات للأطفال في ميناء مصراتة
youtube.com/watch?v=5yhbYFKj1qk
حبوب الهلوسة مخدرات للأطفال في ميناء مصراتة
youtube.com/watch?v=jxMO2RnP5bI
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