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تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قب

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

 

تعميم صادر مصلحة الطيران المدني، لشركات الطيران العاملة في ليبيا، بخصوص إيقاف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل، وذلك إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة عمل صادرة عن وزارة العمل والتأهيل.

#الحدث_الليبي

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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