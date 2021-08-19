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مرغم: أهنئ أخوتنا الأفغان المجاهدين بالنصر والفتح المبين.. و وجود لجنة 5+5 عبارة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مرغم: أهنئ أخوتنا الأفغان المجاهدين بالنصر والفتح المبين.. و وجود لجنة 5+5 عبارة عن فوضى ولا داعي له. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • هم ليسوا اخوانكم فطالبان تجاهد ضد احتلال الناتو لارضها واسقطوا حكومة عميلة شرعنها المجتمع الدولى الفاسد رغم انف الشعب الافغانى اما انتم خوان المسلمين فليبيا فاتى بكم الناتو الى السلطة رغم انف الشعب ياكلاب تماما مثل حكومات كرتزى واشرف غنى نجد حكومتى السراج والدبيية فرضها المحتمع الدولى الفاسد ويحاربها الجيش الوطنى دفاعا عن كرامة وسيادة الوطن وانت واخوانك فى معسكر الناتو المسيحى التركى المحتل لليبيا وعندما يحرر الجيش الوطنى ليبيا من الاحتلال بدعم شعبى سيهنأه الشرفاء من كل مكان ولاعزاء للخرفان

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