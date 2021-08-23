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وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ينفي وجود عناصر أرهابية في قاعدة الوطية تخطط

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ينفي وجود عناصر أرهابية في قاعدة الوطية تخطط للتسلل لتونس

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ليبيا مباشر

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  • وزير داخليه في حكومه عميله اقترحها رئيس النظام اردوغاني وباركها الحزب الأخوانب وفرضتها المندوبه أستيفاني فلابد أن يكون كذاب وينفي سيطرت تركيا علي قاعدة الوطيه والليبيين يعلموا ان الاتراك مانعين علي الليبيين الاقتراب من بأقل 9 كيلو متر فلا يوجد صادق ونزيه يرتضي لنفسه ان يكون وزير داخليه في حكومه عميله يعينها المحتل التركي لأقليم غرب ليبيا

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