وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ينفي وجود عناصر أرهابية في قاعدة الوطية تخطط للتسلل لتونس
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ينفي وجود عناصر أرهابية في قاعدة الوطية تخطط للتسلل لتونس
بوابات عسكرية للامن ـالليبي ـ وتفتيش لأي اجانب في المناطق الليبية
وزير داخليه في حكومه عميله اقترحها رئيس النظام اردوغاني وباركها الحزب الأخوانب وفرضتها المندوبه أستيفاني فلابد أن يكون كذاب وينفي سيطرت تركيا علي قاعدة الوطيه والليبيين يعلموا ان الاتراك مانعين علي الليبيين الاقتراب من بأقل 9 كيلو متر فلا يوجد صادق ونزيه يرتضي لنفسه ان يكون وزير داخليه في حكومه عميله يعينها المحتل التركي لأقليم غرب ليبيا
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