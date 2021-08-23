الناطق السابق باسم داخلية #تونس : اتحدى وزير الداخلية الليبي ان يتجاوز حدود وزار

الناطق السابق باسم داخلية #تونس : اتحدى وزير الداخلية الليبي ان يتجاوز حدود وزارته نحو الوطية. #ليبيا #المرصد
الناطق السابق باسم داخلية #تونس : اتحدى وزير الداخلية الليبي ان يتجاوز حدود وزارته نحو الوطية. #ليبيا #المرصد
حرائق تونس تجتاح المناطق بسبب تجارة السرقات وتزداد حتى تصل اليكم في قلاعكم وحصونكم بعون الله قاتلكم الله رب العالمين
youtube.com/watch?v=YPAvrXJK-No
حرائق تونس تجتاح المناطق بسبب تجارة السرقات وتزداد حتى تصل اليكم في قلاعكم وحصونكم بعون الله قاتلكم الله رب العالمين
youtube.com/watch?v=Wl1eF5G-YYY
حرائق تونس تجتاح المناطق بسبب تجارة السرقات وتزداد حتى تصل اليكم في قلاعكم وحصونكم بعون الله قاتلكم الله رب العالمين
youtube.com/watch?v=UK-r7BflCFA
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