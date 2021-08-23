عاجل

الناطق السابق باسم داخلية #تونس : اتحدى وزير الداخلية الليبي ان يتجاوز حدود وزار

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الناطق السابق باسم داخلية #تونس : اتحدى وزير الداخلية الليبي ان يتجاوز حدود وزارته نحو الوطية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حرائق تونس تجتاح المناطق بسبب تجارة السرقات وتزداد حتى تصل اليكم في قلاعكم وحصونكم بعون الله قاتلكم الله رب العالمين

    youtube.com/watch?v=YPAvrXJK-No

    رد

  • حرائق تونس تجتاح المناطق بسبب تجارة السرقات وتزداد حتى تصل اليكم في قلاعكم وحصونكم بعون الله قاتلكم الله رب العالمين

    youtube.com/watch?v=Wl1eF5G-YYY

    رد

  • حرائق تونس تجتاح المناطق بسبب تجارة السرقات وتزداد حتى تصل اليكم في قلاعكم وحصونكم بعون الله قاتلكم الله رب العالمين

    youtube.com/watch?v=UK-r7BflCFA

    رد