الحويج يبحث آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز. #ليب

الحويج يبحث آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز. #ليبيا #المرصد
الحويج يبحث آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز. #ليبيا #المرصد
كيف تتوريد القمح .. !!
انتم مدايرينه علفة للبيتزا في مطاعمكم ومعاجن لشحم الصهاينة ـ!!
شئون الشرطة البلدية تتكفل ـ بتوزيع الدقيق ـ وهذه شئونهم .. وممنوع تشغيل الغير ليبيين في المخابز الليبية . تفتيش وترقيم .
كيف تتوريد القمح .. !!
انتم مدايرينه علفة للبيتزا في مطاعمكم ومعاجن لشحم الصهاينة ـ!!
شئون الشرطة البلدية تتكفل ـ بتوزيع الدقيق ـ وهذه شئونهم .. وممنوع تشغيل الغير ليبيين في المخابز الليبية . تفتيش وترقيم .والشهادة الصحية بالخلو من الامراض .
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