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الحويج يبحث آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز. #ليب

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحويج يبحث آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • كيف تتوريد القمح .. !!
    انتم مدايرينه علفة للبيتزا في مطاعمكم ومعاجن لشحم الصهاينة ـ!!
    شئون الشرطة البلدية تتكفل ـ بتوزيع الدقيق ـ وهذه شئونهم .. وممنوع تشغيل الغير ليبيين في المخابز الليبية . تفتيش وترقيم .

    رد

  • كيف تتوريد القمح .. !!
    انتم مدايرينه علفة للبيتزا في مطاعمكم ومعاجن لشحم الصهاينة ـ!!
    شئون الشرطة البلدية تتكفل ـ بتوزيع الدقيق ـ وهذه شئونهم .. وممنوع تشغيل الغير ليبيين في المخابز الليبية . تفتيش وترقيم .والشهادة الصحية بالخلو من الامراض .

    رد