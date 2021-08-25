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سي إن إن: مزادات في #ليبيا لبيع المهاجرين غير الشرعيين بوصفهم عبيدًا بـ400 دولار

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سي إن إن: مزادات في #ليبيا لبيع المهاجرين غير الشرعيين بوصفهم عبيدًا بـ400 دولار. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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