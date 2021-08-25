سي إن إن: مزادات في #ليبيا لبيع المهاجرين غير الشرعيين بوصفهم عبيدًا بـ400 دولار. #المرصد
سي إن إن: مزادات في #ليبيا لبيع المهاجرين غير الشرعيين بوصفهم عبيدًا بـ400 دولار. #المرصد
شيخ باكستاني سارق الزكاة من المسجد يبيع بناته وفلذات اكباده .. باليورو ـ في احد المدن الباكستانية .. ليتاجر بالعطور والبخور والدجل في السعودية .
البخور والدجل والكذب في السعودية
youtube.com/watch?v=hmOwzGNMp9s
youtube.com/watch?v=v7N-Nt8-UE4
شوف اسفل الصورة ـ الشعودة والجهل والتخلف قاتلهم الله
youtube.com/watch?v=Vy3MnQInquo
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