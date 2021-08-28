بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 28 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 28 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال بينما تبقي مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الغربي .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب مع تكاثر للسحب علي اغلب المناطق وتزداد كمية السحب يوم الغد على مناطق الجبل وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 36) مْ على المنطقة الممتدة من ( رأس إجدير حتى مصراته ) ، وما بين (37- 43) مْ على باقي المناطق ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على بعض المناطق .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (31- 34) مْ على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، ومابين (35 – 40)مْ على باقي المناطق .

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:37).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:39).