عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 28 اغسطس 2021

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 28 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال بينما تبقي مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الغربي .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب مع تكاثر للسحب علي اغلب المناطق وتزداد كمية السحب يوم الغد على مناطق الجبل وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة .
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 36) مْ على المنطقة الممتدة من ( رأس إجدير حتى مصراته ) ، وما بين (37- 43) مْ على باقي المناطق ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على بعض المناطق .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح: شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (31- 34) مْ على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، ومابين (35 – 40)مْ على باقي المناطق .

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية .
• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:37).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:39).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية التنبوات الجوية يومين الجوية السبت المركز بهه کهو المدينة 35 السماء طرابلس العزيزية احتمال مصراتا 38 احتمال الزنتان القريات إليظ 30 اجدابيا بنغازي السماء البيضاء 43 درنة طبرق السماء السماء 29 39 الجغبوب هون غدامس أوباری 28 السماء صافية السماء صافية السماء 39 39 28 29 29 مرزق القطرون السماء السماء النشرات 3/2 38 28 مراجعة :م/عادل تازریو الكفر 02 11/3102م الإصدار‏'‏

لا يتوفر وصف للصورة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك