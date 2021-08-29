عبدالعزيز: نرحب بالوجود التركي في الوطية الذي أتعب فرنسا وكل من لا يريد الخير لل

عبدالعزيز: نرحب بالوجود التركي في الوطية الذي أتعب فرنسا وكل من لا يريد الخير للأمة والمنطقة. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: نرحب بالوجود التركي في الوطية الذي أتعب فرنسا وكل من لا يريد الخير للأمة والمنطقة. #ليبيا #المرصد
لا يوجد خير في الاتراك بتواجدهم على التراب الليبي لان تركيا دولة استعماربة وتقوم بحملة تجهيل وتسميم فكري وجسدي للمجتمع الليبي وعرقلة الاصلاحات الداخلي ومحاولة وضع قواعد وجعل الارض الليبية محطة الوقود لطاءراتهم كما تفعل مصر وتونس وايطاليا وحتى الاردن _ اذا كان الليبين تزحد لديهم امكانيات. وكافاءات لتسيير شءوت الدولة فلماذا يتشبون بتركيا ::؟!؟ واذا كان النواب صادقين في وجودهم لماذا لا يتم اصلاح القطاع الوطني ومحاسبة الفاسدين والذين يحاولون اسقاط الدولة بتخصيص قطاعات خدمية أسسها وطنيون وادارات تخدم جميع متطلبات المجتمع !؟؟ __
والاعتراف بالذنب فضيلة والإستمرار فالخطا فشل وعار على كل مسؤل:
29 أغسطس، 2021 الساعة 5:50 ص
لا يوجد خير في الاتراك بتواجدهم على التراب الليبي لان تركيا دولة استعماربة وتقوم بحملة تجهيل وتسميم فكري وجسدي للمجتمع الليبي وعرقلة الاصلاحات الداخلي ومحاولة وضع قواعد وجعل الارض الليبية محطة الوقود لطاءراتهم كما تفعل مصر وتونس وايطاليا وحتى الاردن _ اذا كان الليبين توجد لديهم امكانيات. وكافاءات لتسيير شءون الدولة فلماذا يتشبون بتركيا ::؟!؟ واذا كان النواب صادقين في وجودهم لماذا لا يتم اصلاح القطاع الوطني ومحاسبة الفاسدين والذين يحاولون اسقاط الدولة بتخصيص قطاعات خدمية أسسها وطنيون وادارات تخدم جميع متطلبات المجتمع !؟؟
اذا الخلل في التوظيف وتدخلات دول الجوار والجاليات القابعة في ليبيا من تجار السوق السوداء الذي يضرب الاقتصاد الليبي دون وعي من الامن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي المجتمع لديه امكانيات ولا يستطيع او فشل في تسخيرها لخدمة وطنه !!!
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