تقرير: تواطؤ أوروبي مع خفر السواحل الليبيين في قضية الهجرة غير الشرعية. #ليبيا #المرصد
تقرير: تواطؤ أوروبي مع خفر السواحل الليبيين في قضية الهجرة غير الشرعية. #ليبيا #المرصد
ما يحدث هو محاولة الاوروبيين والبريطانيين ـ تحييد الحركة البحربة والجوية للمياه الاقليمية الليببية ـ وما يحدث من محاولة السيطرة عالاتصلات هي عمليات تجسس للصالح الصهيوني الايراني والباكستاني الشيعي فالخارج والذي يعمل لصالح لبنان واحزابهم الصليبية ـوويحاولون تشييع الشمال الافريقي وقرصنة السفن كما يحدث في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ..خطر المد الشيعي التكفيري المدعوم من الاوروبيين.
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