وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، يصدر تعليمات بإيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله، وإحالته للتحقيق بسبب سفره خارج البلاد دون إذن مسبق من الوزارة.

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