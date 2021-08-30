مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل الم

مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وتحيطهم لزجاج سيارات المواطنين المارين من هناك كنوع من الاحتجاج للمطالبة بترحيلهم إلى تركيا بعد تأخر رواتبهم في لأكثر من 4 أشهر
مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وتحيطهم لزجاج سيارات المواطنين المارين من هناك كنوع من الاحتجاج للمطالبة بترحيلهم إلى تركيا بعد تأخر رواتبهم في لأكثر من 4 أشهر
اين قوات بركان الغضب و444 قتال لانقاذ الناس المدنين من اجرام صعاليك اردوغان احباب المشري التونسي و(الهفك) الصادق الغرياني. انها الدولة المدنية في ابهى صورها. خسئتم.
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