مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل الم

مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وتحيطهم لزجاج سيارات المواطنين المارين من هناك كنوع من الاحتجاج للمطالبة بترحيلهم إلى تركيا بعد تأخر رواتبهم في لأكثر من 4 أشهر