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مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل الم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر محلية بمنطقة صلاح تفيد بإغلاق الطريق الرئيسي أمام معسكر اليرموك من قبل المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وتحيطهم لزجاج سيارات المواطنين المارين من هناك كنوع من الاحتجاج للمطالبة بترحيلهم إلى تركيا بعد تأخر رواتبهم في لأكثر من 4 أشهر

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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  • اين قوات بركان الغضب و444 قتال لانقاذ الناس المدنين من اجرام صعاليك اردوغان احباب المشري التونسي و(الهفك) الصادق الغرياني. انها الدولة المدنية في ابهى صورها. خسئتم.

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