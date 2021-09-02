رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر يومين، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وينتظر أن يلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وعددا من المسؤولين الإيطاليين.