عاجل > لواء 444 : نرفض اتهامات عبدالباسط مروان الباطلة وسنتخذ الإجراءات لملاح

عاجل > لواء 444 : نرفض اتهامات عبدالباسط مروان الباطلة وسنتخذ الإجراءات لملاحقة المجرمين ونتمسك بحق الدفاع عن النفس بحزم وقوة شديدين. #المرصد #ليبيا ( بيان )
عاجل > لواء 444 : نرفض اتهامات عبدالباسط مروان الباطلة وسنتخذ الإجراءات لملاحقة المجرمين ونتمسك بحق الدفاع عن النفس بحزم وقوة شديدين. #المرصد #ليبيا ( بيان )
واضح ان من يتحكم فى طرابلس او يعيش فيها ويطفوا على السطح يتنفس الكذب فكيف لكم ايها المجرمين ملاحقة مجرمين ورئيسكم امر المنطقة يتهمكم بالانحراف وايواء تنظيمات ارهابية فمن هم المجرمين فى نظركم كل مواطن شريف يطالب برحيل المرتزقة والاحتلال التركى النجس تريدون اخراجهم لانهم قوم يتطهرون كما فعل اخوان لوط مع ال لوط من المؤمنين المتطهرين يريد الانجاس اخراجهم من ارضهم وهكذا انتم تفعلون ياميبون .
واضخكنى من يتحدثون من طرابلس على شاشة العربية الحدق لا يعرفون الفرق بين حديثهم للخرفان على قناة التناصح وقناة اخرى مشاهديها يحتقرون الخوان فرايت اليوم واحد يدعى انه رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة لصاحبه خالد المشرى ووجده يدمن قول الزور ويدافع عن الاتراك والمرتزقة ويدعى ان المليشيات فى الغرب موزعة على مساحات شاسعة عكس توزع الجيش الوطنى واضح انه حمار فى الجغرافيا لان الجيش الوطنى يتوزع على ثلاث ارباع ليبيا ويؤمن الحدود مع مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر بينما المليشيات على الحدود التونسبة المغلقة تهرب الخرفان !! اما المتخلف عقليا السنوسى الناطق السابق باسم مجلس الدولة ايضا متخلف عقليا ولا ينطق الا زورا وبهتانا ويبدوا ان مايسمى مجلس الدولة معمل تفريغ للمنافقين
أضف تعليقـك