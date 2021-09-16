صور | المنفي يزور ” مكتبة #قطر الوطنية ” بالدوحة ويجري جولة للاطلاع عليها اختتمه

صور | المنفي يزور ” مكتبة #قطر الوطنية ” بالدوحة ويجري جولة للاطلاع عليها اختتمها بمنحه هدية تذكارية ( قلم ) والتوقيع في سجل الزوار . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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