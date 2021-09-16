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صور | المنفي يزور ” مكتبة #قطر الوطنية ” بالدوحة ويجري جولة للاطلاع عليها اختتمه

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي يزور ” مكتبة #قطر الوطنية ” بالدوحة ويجري جولة للاطلاع عليها اختتمها بمنحه هدية تذكارية ( قلم ) والتوقيع في سجل الزوار . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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