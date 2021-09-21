بالفيديو .. مجلس النواب الليبي يكشف تفاصيل قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

أستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فان جلسة اليوم خصصت للتصويت على سحب الثقة من الحكومة بناءً على الطلب السابق من 45 نائباً وبعد تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2014 من خلال الاستماع لجلسة المساءلة للحكومة.

وأضاف بليحق أنه وبعد توفر النصاب في جلسة اليوم تم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ( 89 صوتاً ) من أصوات السادة أعضاء مجلس النواب الحاضرين فعلياً في جلسة اليوم وهم 113 نائباً ، لم يتم احتساب 11 صوتا ً اخر مطالبين بسحب الثقة من السادة النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور في جلسة اليوم ولم يتم اضافتهم إلى 89 نائبا الذين صوتوا بالحضور شخصيا في جلسة اليوم وبالتالي تستمر الحكومة بعد سحب الثقة في تصريف وتسيير الأعمال اليومية ، وبذلك علقت الجلسة.