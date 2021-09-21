مجلس النواب الليبي يقر سحب الثقة من حكومة الدبيبة

أفاد مراسل الغد من بنغازي بأن مجلس النواب الليبي قرر سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأشار المراسل إلى أن البرلمان الليبي أقر خلال جلسة الأمس تشكيل لجنة تحقيق تراجع ملفات عمل الحكومة في كافة النواحي الاقتصادية والأمنية والإدارية.

وأضاف أن هذه اللجنة من المقرر أن تقدم نتائج تحقيقاتها للبرلمان في غضون أسبوعين.

وأوضح المراسل أن أعضاء البرلمان لم ينتظروا صدور نتائج التحقيقات وسحبوا الثقة من حكومة الدبيبة.

وصوت البرلمان الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، اليوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام، التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر, يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة, وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر.