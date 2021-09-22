بحضور وزير الخارجية الأمريكي.. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يفتتح اجتماع مباد

بحضور وزير الخارجية الأمريكي.. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يفتتح اجتماع مبادرة (عملية السلام الليبية) في مقر البعثة الألمانية بنيويورك، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.